ВСУ целенаправленно охотятся на российских военкоров, потому что все они собирают доказательства преступлений главаря режима Дмитрий Родионов Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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