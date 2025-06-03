Симоньян объяснила отказ комментировать российско-украинские переговоры

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» не прошла мимо переговоровГлавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему она не комментирует российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле.
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