Симоньян объяснила отказ комментировать российско-украинские переговоры

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» не прошла мимо переговоровГлавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему она не комментирует российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле.