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ФедералПресс

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До украинской армии не дошел: удар нанесен по сухогрузу в Одессе

До украинской армии не дошел: удар нанесен по сухогрузу в Одессе

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Российские дроны нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, судно доставило на Украину военное имущество.

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