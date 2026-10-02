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В Нижнекамске задержаны подозреваемые в хранении наркотиков

В ходе несения службы сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы Управления МВД России по Нижнекамскому району на маршруте патрулирования были задержаны двое местных жителей 1991 и 1990 годов рождения.

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