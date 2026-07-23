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Татар-информ

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В воскресенье в РТ ожидается +35 градусов, после вторника температура снизится

В воскресенье в РТ ожидается +35 градусов, после вторника температура снизится

В воскресенье в Татарстане температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ рассказал начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.

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