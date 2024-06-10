Два ребенка получили травмы в ДТП

В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали два ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, накануне вечером водитель «Ниссана», выезжая со второстепенной дороги со стороны поселка Шилова, не уступила дорогу «Киа Рио», двигавшемуся по главной дороге.
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