Дело в ПВО: NYT назвала причины прекращения атак США на Иран

Президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану и отказался от их наращивания из-за того, что при таком раскладе американцы столкнутся с дальнейшим истощением запасов своих ракет-перехватчиков для систем ПВО.
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