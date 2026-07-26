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Политика как она есть

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Дело в ПВО: NYT назвала причины прекращения атак США на Иран

Дело в ПВО: NYT назвала причины прекращения атак США на Иран

Президент США Дональд Трамп приостановил удары по Ирану и отказался от их наращивания из-за того, что при таком раскладе американцы столкнутся с дальнейшим истощением запасов своих ракет-перехватчиков для систем ПВО.

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Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
К чести российского ВПК с боеприпасами ПВО у нас таких проблем нет. Хотя ежесуточно только по территории страны идёт 1000+ ударов.
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