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House GOP votes to hold AG Garland in contempt of Congress

House GOP votes to hold AG Garland in contempt of Congress

U.S. Attorney General Merrick Garland is in contempt of Congress, following a House vote Wednesday, for refusing to provide audio recordings of President Joe Biden's interview with special counsel Robert Hur.

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