House GOP votes to hold AG Garland in contempt of Congress

U.S. Attorney General Merrick Garland is in contempt of Congress, following a House vote Wednesday, for refusing to provide audio recordings of President Joe Biden's interview with special counsel Robert Hur.
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