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Замминистра науки и образования РФ Гатиятов оскорбил судью Чистякова после матча «Рубин» — «Краснодар»

Замминистра науки и образования РФ Гатиятов оскорбил судью Чистякова после матча «Рубин» — «Краснодар»

После окончания матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (1:3) в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани — так было указано в официальном протоколе в графе «Замечания по проведению игры».

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