После окончания матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (1:3) в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани — так было указано в официальном протоколе в графе «Замечания по проведению игры».