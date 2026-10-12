Парфюмерный эксперимент: как я отправила 12 ароматов читательнице и что из этого вышло

Иногда самые интересные проекты рождаются из неожиданных поворотов. Ещё пару месяцев назад я планировала запустить нечто особенное — формат, в котором увлечённый парфюмерией человек присылает мне свои любимые пробники, а я знакомлюсь с ними и рассказываю о своих впечатлениях.