Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Ты почему не на СВО, такой грамотный? Отсиживаешься гнида?Леониду Слуцкому ...
  • Евгений Бут
    Завянь урод! То, что он сказал не твое дело, хряк! Дебил это ты, заметь с большой буквы! Еще раз напоминаю , каждый а...Леониду Слуцкому ...
  • Alex Nемо
    Нет, ну чего Песков упорствует-то? Ну признать что в боях на уркаине используются не только технологические решения ...Госдеп США бездок...

Байден и Трамп встретятся в Белом доме

Байден и Трамп встретятся в Белом доме

Президент США Джо Байден и недавно избранный глава государства Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики, а также процесс передачи власти, пишет РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх