Байден и Трамп встретятся в Белом доме

Президент США Джо Байден и недавно избранный глава государства Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме, чтобы обсудить приоритеты внутренней и внешней политики, а также процесс передачи власти, пишет РИА Новости.
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