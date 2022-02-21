Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче с «Оттавой»

Результативные действия Артемия Панарина стали ключевым фактором в матче «Рейнджерс» с «Оттавой». В ночь с 20 на 21 февраля в Оттаве прошел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Оттава Сенаторз» принимала «Рейнджерс».