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Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче с «Оттавой»

Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче с «Оттавой»

Результативные действия Артемия Панарина стали ключевым фактором в матче «Рейнджерс» с «Оттавой». В ночь с 20 на 21 февраля в Оттаве прошел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Оттава Сенаторз» принимала «Рейнджерс».

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