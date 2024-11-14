Николай Ленин: что стало с человеком, у которого Владимир Ульянов «украл» фамилию

Как известно, псевдонимом вождя пролетарской революции было Николай Ленин. Лишь возглавив революционное правительство, Владимир Ульянов стал ставить свою подпись из одной только фамилии псевдонима, в добавление к подлинному имени: «Владимир Ульянов (Ленин)».