Николай Ленин: что стало с человеком, у которого Владимир Ульянов «украл» фамилию

Как известно, псевдонимом вождя пролетарской революции было Николай Ленин. Лишь возглавив революционное правительство, Владимир Ульянов стал ставить свою подпись из одной только фамилии псевдонима, в добавление к подлинному имени: «Владимир Ульянов (Ленин)».
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