Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Германский тыл украинской войны. От сочувствия к соучастию - Алексей Белов

Германский тыл украинской войны. От сочувствия к соучастию - Алексей Белов

Rheinmetall сообщил о первой поставке Киеву 155-миллиметровых снарядов с нового заводаВоенно-техническое сотрудничество ФРГ и Украины окончательно перешло ту черту, за которой разговоры Берлина о «помощи обороняющейся стране» становятся дипломатической ширмой.

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