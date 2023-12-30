Вчера 29 декабря рано утром по военным объектам в украинских городах была нанесена серия очень качественных ударов Наши товарищи из Харькова сообщают: было два удара в районе завода Малышева и почти сразу туда полетели скорые.
Россия нигде не заканчивается! "Юра, мы домой хотим!"
Комментарии
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E
Ed
Речь реально киевлянина, как будто в кафешке с бубликами и горячим молоком на Хрещатике с посетителями пообщался.
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16 час.
Евгений МакЛауд
Ну чо, так скать низкий поклон жидоанглосаксам, стравили и могилизируют, во славу яхве-иеговы.
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15 час.
Александр Пятнистый
Ничего, не долго бандерью резвиться осталось
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8 час.
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