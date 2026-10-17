Отопление отключили в домах на 11 улицах, в трех детских садах и двух школах Рязани. Завершить работы планировали в 15:00, но многие жильцы продолжают жаловаться на отсутствие тепла.
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