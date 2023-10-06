Кабмин РФ увеличил нормативы продажи на бирже бензина и дизтоплива

Увеличение минимальных нормативов продажи на бирже бензина и дизтоплива стало одной из утвержденных российским правительством дополнительных мер стабилизации внутреннего топливного рынка, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
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