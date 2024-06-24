В Microsoft уверены, что наладили процесс производства и теперь смогут стабильно выпускать новые игрыУ главы Xbox Game Studios Мэтта Бути состоялось интервью с изданием Variety в котором он рассказал о том, как у Microsoft сейчас обстоят дела с производством новых игр.
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