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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Microsoft уверены, что наладили процесс производства и теперь смогут стабильно...

В Microsoft уверены, что наладили процесс производства и теперь смогут стабильно...

В Microsoft уверены, что наладили процесс производства и теперь смогут стабильно выпускать новые игрыУ главы Xbox Game Studios Мэтта Бути состоялось интервью с изданием Variety в котором он рассказал о том, как у Microsoft сейчас обстоят дела с производством новых игр.

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