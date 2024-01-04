Binance Labs инвестировала в Memecoin

Венчурная компания Binance Labs провела инвестиции в токен Memecoin (MEME). Согласно сообщению от 4 января, Binance Labs инвестировала в токен экосистемы проекта Memeland, ориентированного на создание и инвестирование в социальную экономику.
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