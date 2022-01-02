В Ульяновской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Ульяновской совместно с инспекторами ПДН МО МВД России «Димитровградский» поздравили юных жителей города Димитровграда, которые ранее находились в ЦВСНП.
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