В Ульяновской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Ульяновской совместно с инспекторами ПДН МО МВД России «Димитровградский» поздравили юных жителей города Димитровграда, которые ранее находились в ЦВСНП.