Это самые безопасные автомобили, которые продаются сегодня на рынке

Для того, чтобы получить награду Top Safety Pick+ от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) автомобилям необходимо не только пройти множество тестов, предназначенных для имитации реальных сценариев аварий, но и продемонстрировать образцовое поведение во всем спектре краш-тестов плюс в работе важных систем машины (от света фар до водительских ассистентов).
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