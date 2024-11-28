Рябков: Москва добьется, чтобы США охватила дрожь из-за их действий на Украине AlexCoderРябков: Москва добьется, чтобы США охватила дрожь из-за их действий на Украине AlexCoder Игры кончились Российская сторона готова показать вашингтонской администрации, какие последствия ждут страны, проявляющие агрессию по отношению к Москве.