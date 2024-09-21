Минобразования обратилось к родителям кадетов после взрыва гранаты

Министерство образования совместно с руководством кадетского корпуса в Усолье-Сибирском в Иркутской области с извинениями обратились к родителям кадетов после взрыва гранаты прямо в казарме, передает РИА Новости.
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