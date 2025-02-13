🇷🇺🛩🇺🇦Укровояка демонстрирует последствия прилета FPV-дрона ВС РФ по их блиндажу💥 "Только что был прилет до нас, походу FPVиха.
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🇷🇺🛩🇺🇦Укровояка демонстрирует последствия прилета FPV-дрона ВС РФ по их блиндажу💥 "Только что был прилет до нас, походу FPVиха.
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