Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Просто безоговорочное отчисление. А алкогольное, до беспамятства, опьянение не может, в данном случае, служить оправд...К студентке ВШЭ п...
  • Владимир Петров
    Наверное, где ни окажись- обязательно с этим попрошайкой встретишься. Какой-то цыганский еврей получился...)))Зеленский встрети...
  • Виктор Кононенко
    Это как? Командование не виновно, но командиров в полку поменяли или понизили в званиях... Почему? За что?Коц рассказал об ...

Трамп заявил о неспособности Харрис предотвратить войну

Трамп заявил о неспособности Харрис предотвратить войну

Дональд Трамп выразил сомнения в способностях Камалы Харрис остановить третью мировую войну, поставив под вопрос ее готовность к решению сложных международных вопросов в преддверии президентских выборов в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх