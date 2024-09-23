Трамп заявил о неспособности Харрис предотвратить войну

Дональд Трамп выразил сомнения в способностях Камалы Харрис остановить третью мировую войну, поставив под вопрос ее готовность к решению сложных международных вопросов в преддверии президентских выборов в США.
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