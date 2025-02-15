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Царьград

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Может, Кеосаян тоже выкарабкается? В больнице под Свердловском мужчина 47 дней пролежал в коме и очнулся

Может, Кеосаян тоже выкарабкается? В больнице под Свердловском мужчина 47 дней пролежал в коме и очнулся

Режиссер Кеосаян-младший продолжил традиции своей семьи: его отец прославился как режиссер, а мать — как актриса.

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