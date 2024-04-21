Россияне стали в два раза чаще выбирать Тулу для путешествий зимой в 2024 году

С начала 2022 года туристов в Тульской области стало значительно больше – в январе 2024 года их количество превысило в два раза значения 2022 года, а в июле 2023 года число гостей приумножилось более чем вдвое всего за год.
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