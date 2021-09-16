Происшествия

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    Фамилии не сообщается. Ещё не выяснили или это известные своей неприкасаемостью личности?..Председатель СК Р...
  • галина
    Оптимизация медицины в действии. Такого никогда не было бы в СССР. Сейчас после тяжелого инфаркта человека выписывают...Александр Бастрык...
  • Петр Петрович
    Бастрыкин, почему твой следственный комитет не займётся деятельностью жидо-бандеровского эха Москвы?Александр Бастрык...

Самарские инспекторы ДПС помогли оперативно доставить в больницу полуторагодовалую девочку

Самарские инспекторы ДПС помогли оперативно доставить в больницу полуторагодовалую девочку

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видеообращение полузащитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Дмитрия Ефремова, который пытался найти самарских инспекторов ДПС и лично поблагодарить их за помощь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх