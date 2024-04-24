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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, с какими долгами могут не пустить за границу

Россиянам рассказали, с какими долгами могут не пустить за границу

Лучше заранее проверить возможные запреты на выезд и выполнить требования кредиторов Юрист Дмитрий Жданухин в разговоре с радио Sputnik рассказал, какие долги могут стать препятствием для выезда за границу и как проверить, есть ли у вас такие долги.

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