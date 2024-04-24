Россиянам рассказали, с какими долгами могут не пустить за границу

Лучше заранее проверить возможные запреты на выезд и выполнить требования кредиторов Юрист Дмитрий Жданухин в разговоре с радио Sputnik рассказал, какие долги могут стать препятствием для выезда за границу и как проверить, есть ли у вас такие долги.