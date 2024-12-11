Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян

Министерство финансов предложило ввести существенные ограничения на допустимые действия коллекторов, микрофинансовых организаций и банков по взысканию долгов с физлиц лиц с привлечением судебных приставов.
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