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Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян

Минюст предложил годовую отсрочку на взыскание долгов россиян

Министерство финансов предложило ввести существенные ограничения на допустимые действия коллекторов, микрофинансовых организаций и банков по взысканию долгов с физлиц лиц с привлечением судебных приставов.

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