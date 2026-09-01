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Царьград

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"Агроэкспорт" сообщил об увеличении экспорта воды на 12% в 2023

"Агроэкспорт" сообщил об увеличении экспорта воды на 12% в 2023

Российская Федерация увеличила экспорт минеральной и газированной воды на 12% в период с января по июль 2023 года, достигнув рекордных $40 млн.

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