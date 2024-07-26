Синоптики: 26 июля в Петербурге будет жарко, но антициклон уже сдает позиции

Столбик термометра сегодня поднимется до плюс 30 градусов В пятницу в Петербурге синоптическую ситуацию в атмосфере продолжит формировать преимущественно солнечный и сухой гребень антициклона, сообщают «Метеовести».
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