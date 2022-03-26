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Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом», «Рубин» встретится с «Крыльями Советов»

Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи во время перерыва на матчи сборных. Товарищеские матчи Россия ЦСКА – «Нижний Новгород» – 12:00 «Рубин» – «Крылья Советов» – 14:00 Игра пройдет в закрытом режиме.

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