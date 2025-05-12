Участников СВО освободят от земельного и транспортного налогов, пишет Российская газета. 🤑🤑🤑 Минфин и ФНС уже внесли на рассмотрение законодателей поправки в Налоговый кодекс РФ.
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Участников СВО освободят от земельного и транспортного налогов, пишет Российская газета. 🤑🤑🤑 Минфин и ФНС уже внесли на рассмотрение законодателей поправки в Налоговый кодекс РФ.