Иноагент агитирует Украину: Соглашайтесь на унизительный Брестский мир – русские вам будут завидовать!

Андрей Шишинов

И этот дебил был замминистра финансов? Впрочем какое министерство, такие и сотрудники. А ответить ему можно только одно. УССР вышла из состава СССР самой богатой и в техническом и в военном (кроме ядерного оружия) и в научном и в природном (богатейшие чернозёмы, масса полезных ископаемых, уголь газ, уран, руды металлов и т.д.) и в научном (несколько ведущих институтов, включая работы по ракетной и космической тематике). Плюс уникальное геополитическое положение между европой и азией, что давала очень хорошие перспективы в плане транзита (шёлковый путь) и уже существующих транзитов из России в гейропу нефти и газа по уже построенным и действующим трубопроводам. И чего добилась уркаина за время с 1991 года до 2022 (начало СВО). А ничего. Только просрала весь потенциал, потеряла статус надёжной транзитной страны, разворовали всё что плохо прибито, а что прибито хорошо - отодрали и тоже разворовали. Кроме этого после переворота 2014 года сначала начала гражданскую войну со своими восточными регионами, а с 2022 года получила полномасштабную войну с Россией. И если европа и сша не вкладывали особых денег в развитие уркаины ДО ЭТОГО (кроме скупки земли, которая на данный момент уже не принадлежит тарасам), то почему это они (европа и сша) начнут вкладываться в развитие уркаины сейчас.