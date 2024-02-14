Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине

Китай поддержал Россию в ООН и призвал Запад прекратить поставки оружия Украине, пишет Newsweek. Как заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, США должны прекратить отправку оружия украинской армии, чтобы дать возможность для дипломатических усилий.
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