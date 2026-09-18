Сотрудника ICE арестовали за стрельбу в мигранта и ложь следователям

Сотрудника ICE Кристиана Кастро арестовали в Миннеаполисе по обвинению в нападении и ложном доносе. По версии следствия, тот выстрелил через дверь квартиры и ранил 24-летнего венесуэльца, а затем заявил, что на него якобы напали с метлой и лопатой.
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