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Произведение искусства объединило машинный и человеческий подходы

Произведение искусства объединило машинный и человеческий подходы

Уникальные картины, созданные российскими художниками совместно с нейросетью Kandinsky, были представлены галереей "МастАРТ" на Восьмой международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" AI Journey.

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