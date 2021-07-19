Тихановская подтвердила планы не участвовать в выборах президента Белоруссии

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаТихановская подтвердила планы не участвовать в выборах президента БелоруссииЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказалась снова участвовать в президентской гонке в стране.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Соловьев"Смотрины, стало быть, у них........." В Вашингтоне всё ещё "куют" будущих президентов для постсоветских республик!Владимир EвтушенкоКому нужна эта профура пиндосская?Владимир EвтушенкоКому нужна эта профура пиндосская?TravellerМразь.Комментировать
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