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Тихановская подтвердила планы не участвовать в выборах президента Белоруссии

Тихановская подтвердила планы не участвовать в выборах президента Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказалась снова участвовать в президентской гонке в стране.

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Владимир Соловьев
"Смотрины, стало быть, у них........." В Вашингтоне всё ещё "куют" будущих президентов для постсоветских республик!
Владимир Eвтушенко
Кому нужна эта профура пиндосская?
Владимир Eвтушенко
Кому нужна эта профура пиндосская?
Traveller
Мразь.

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