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Царьград

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Балынская: студенты поражены прозрачностью выборов в Челябинске

Балынская: студенты поражены прозрачностью выборов в Челябинске

На пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» политолог Наталья Балынская рассказала о реакции студентов на работу центра общественного наблюдения за выборами: молодёжь удивилась прозрачности процесса и заинтересовалась возможностью присоединиться к пулу наблюдателей.

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