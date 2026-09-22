Балынская: студенты поражены прозрачностью выборов в Челябинске

На пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» политолог Наталья Балынская рассказала о реакции студентов на работу центра общественного наблюдения за выборами: молодёжь удивилась прозрачности процесса и заинтересовалась возможностью присоединиться к пулу наблюдателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Зеленский ...
- В Екатеринбурге д...
- Премьер и президе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым