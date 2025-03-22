Трамп лишил доступа к секретным данным Байдена, Харрис и Хиллари Клинтон

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп лишил доступа к секретным данным своего предшественника на посту Джо Байдена, бывшего американского вице-президента Камалу Харрис и экс-главу Государственного департамента Хиллари Клинтон.
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