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Трамп лишил доступа к секретным данным Байдена, Харрис и Хиллари Клинтон

Трамп лишил доступа к секретным данным Байдена, Харрис и Хиллари Клинтон

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп лишил доступа к секретным данным своего предшественника на посту Джо Байдена, бывшего американского вице-президента Камалу Харрис и экс-главу Государственного департамента Хиллари Клинтон.

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