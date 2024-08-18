19 августа православные верующие отметят Яблочный Спас Яблочный Спас является вторым из трех августовских Спасов.
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19 августа православные верующие отметят Яблочный Спас Яблочный Спас является вторым из трех августовских Спасов.