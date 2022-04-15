На Камчатке прошла смена кораблей брандвахты Авачинской бухты

На Камчатке прошла смена кораблей брандвахты Авачинской бухты

Корабли оснащены всеми средствами для предотвращения проникновения и уничтожения диверсионно-разведывательных подразделений противника в Авачинской бухте.

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