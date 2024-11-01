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Алаудинов рассказал о попытках ВСУ привести новых боевиков в Курскую область

ВСУ пытаются провести в Курскую область новые партии боевиков, но им мешают бойцы российской армии. О том, что происходит на курском направлении спецоперации, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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