Алаудинов рассказал о попытках ВСУ привести новых боевиков в Курскую область

ВСУ пытаются провести в Курскую область новые партии боевиков, но им мешают бойцы российской армии. О том, что происходит на курском направлении спецоперации, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.