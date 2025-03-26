Зеленский заделался "Вангой": Путин скоро умрёт, "ставьте на меня"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о скорой смерти Владимира Путина, назвав это "фактом", а также представил свой возраст как конкурентное преимущество в противостоянии с президентом России.
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