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Зеленский заделался "Вангой": Путин скоро умрёт, "ставьте на меня"

Зеленский заделался "Вангой": Путин скоро умрёт, "ставьте на меня"

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о скорой смерти Владимира Путина, назвав это "фактом", а также представил свой возраст как конкурентное преимущество в противостоянии с президентом России.

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