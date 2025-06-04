В результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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