Под Тамбовом водитель иномарки на летней резине врезался в столб

Под Тамбовом легковушка врезалась в столб. Авария произошла на автодороге в селе Столовое. По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля "Hyundai" не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в столб.
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