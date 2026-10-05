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В Новгородской области объемы строительных работ составили 105,3% к первому полугодию прошлого года

В Новгородской области объемы строительных работ достигли 105,3% к уровню прошлого года, что позволило региону занять третье место на Северо-Западе, уступив только Мурманской и Ленинградской областям.

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