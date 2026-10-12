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Татар-информ

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Около 66 тысяч школьников примут участие в оценке воспитательной работы в РФ

Около 66 тысяч школьников примут участие в оценке воспитательной работы в РФ

Около 66 тысяч учеников 8–10-х классов из 507 школ примут участие в оценке уровня воспитательной работы 12–14 октября.

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