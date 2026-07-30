Одна европейская страна призвала закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за мигрантов

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании после того, как в четверг сотни мигрантов пересекли границу из Марокко в североафриканский анклав Сеута.
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