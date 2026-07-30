Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 074 подписчика

Одна европейская страна призвала закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за мигрантов

Одна европейская страна призвала закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за мигрантов

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании после того, как в четверг сотни мигрантов пересекли границу из Марокко в североафриканский анклав Сеута.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии